Никогда так не делайте: какие ошибки убивают микроволновку

Хитрости, которые сэкономят время и деньги

Микроволновая печь является одним из самых широко используемых кухонных приборов в мире. В ней можно разогревать и размораживать продукты, готовить нехитрые блюда вроде чипсов и даже варить джем.

Несмотря на то, что этот прибор давно стал частью нашей повседневной жизни и кажется простым в использовании, его легко повредить, совершая одни и те же ошибки. Какие именно — рассказывают "Белновости".

Ошибки, которые губят микроволновую печь

Пища без покрытия

Одной из наиболее распространенных ошибок является нагревание пищи без покрытия при использовании микроволновки. Это может привести к разбрызгиванию продуктов по внутренней поверхности микроволновки, что приводит к загрязнению и возникновению неприятного запаха. Кроме того, это может вызвать короткое замыкание или перегрев микроволновки. Для предотвращения этих проблем всегда рекомендуется накрывать пищу специальной крышкой, бумажным полотенцем или восковой бумагой.

Неподходящая посуда

Не все виды посуды безопасны для использования в микроволновой печи, поскольку некоторые материалы могут подвергаться слишком интенсивному нагреву, таять, искриться или даже взрываться. Чтобы избежать этих проблем, следует выбирать посуду только с соответствующей маркировкой, подтверждающей ее пригодность для использования в микроволновке. Кроме того, стоит избегать посуды из металла, фольги, а также стеклянной посуды с рисунком или золотой отделкой.

Регулярная чистка

Третья распространенная ошибка заключается в нерегулярной очистке микроволновки. Неудаленные загрязнения и остатки пищи создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, что может привести к порче продуктов, аллергиям и инфекциям. Для предотвращения этих негативных последствий важно регулярно чистить микроволновку, проводя эту процедуру хотя бы один раз в неделю.

Проверка работоспособности устройства

Четвертой распространенной ошибкой является недостаточное внимание к проверке работоспособности микроволновки. Проигнорировав признаки неисправности или поломки, вы рискуете столкнуться с ситуацией, когда микроволновка перестанет надежно разогревать пищу, начнет издавать странные звуки или, в крайних случаях, даже может подвергнуться воспламенению.

А чтобы микроволновая печь служила долго и не ломалась, ее необходимо регулярно чистить. Это можно легко сделать с помощью лимона.