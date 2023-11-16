Таропрогноз на 17 ноября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День обещает быть тяжелым

В пятницу, 17 ноября 2023 года, многих ждут ошибки, халтура и несправедливость, в то время как некоторые другие наоборот наконец смогут увидеть выход из сложной ситуации.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день ноября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король мечей, перевернутая Тройка пентаклей, перевернутая Десятка мечей

Перевернутый Король мечей

В этом положении карта указывает, что Вы можете в ближайшее время руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.