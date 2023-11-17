Поможет зеркало или металлическая миска: как легко осветить комнату с помощью свечи
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Методы достаточно очевидны
Отключение света во время войны может быть очень часто. В таких случаях нужно запастись свечами и есть некоторые лайфхаки, как продлить их "жизнь". Однако если дома она только одна, то есть несколько методов, как с помощью ее получить максимум света в комнате.
Что нужно сделать, чтобы в комнате было светло только с одной свечой, пишет издание "Апостроф". Есть 4 правила, которые нужно выполнить.
Какие правила для увеличения света
- Зажженную свечу нужно ставить в глубокую металлическую миску – это не только убережет от пожара, но и пламя, отражаясь от металла, даст больше света.
- Свечу нужно ставить напротив зеркала. Большое количество светлых и отражательных поверхностей у пламени обеспечит более яркое освещение.
- Также лучше светит свеча, расположенная на высоте. Кроме того, ее не должны заграждать стены и мебель.
- Не стоит размещать свечу на сквозняке — пламя будет отрывочным, а освещение некачественным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о домашних условиях сделать фонарь. Самодельное устройство будет светить в течение полугода.