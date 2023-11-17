К несчастью в жизни: что запрещено делать в День Григория Чудотворца 17 ноября

В народе святому дали имя Зимоуказателя

В пятницу верующие почитают память Григория Чудотворца, известного богослова и епископа Неокесарийского. Согласно новоюлианскому календарю, с 2023 года праздник будет отмечаться ежегодно 17 ноября, тогда как ранее он выпадал на 30 ноября.

В народе Григория назвали Зимоуказателем, поскольку эта дата знаменовалась приходом холодов. Обычно к этому дню поверхность земли покрывалась легким покрывалом снега. Наши предки устраивали различные развлечения, веселились, но и просили святого задержать зиму подольше, чтобы обеспечить хороший урожай.

Напомним, что в текущем году с 15 ноября начался 40-дневный Рождественский пост. Несмотря на строгие правила и воздержание в питании, в День Григория Чудотворца встречали гостей, а также посещали родственников и друзей. Питание было скромным, но глубокие беседы компенсировали отсутствие изысков на столе.

Что нельзя делать 17 ноября

Незамужним девушкам и неженатым мужчинам надевать чужие обручальные кольца — к несчастью в жизни.

Отправляться в дальнюю дорогу — поездка может обернуться бедой.

Отстригать волосы — вместе с ними можно сократить свою жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского. Теперь украинцы празднуют большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.