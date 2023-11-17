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Эти пять эффектных приемов стиля для осенних образов притянут к вам все взгляды (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Добавьте изюминку в осенние луки
Добавьте изюминку в осенние луки. Фото Freepik

Вы будете эффектно выделяться из общей массы

Мода — это действительно мощный инструмент для выражения вашей индивидуальности и повышения уверенности в себе в любой ситуации. Вы можете тщательно выбирать вдохновляющие модные тренды, комбинировать и сочетать предметы одежды.

Таким образом вы открываете удивительные наряды и создаете образ, который заставляет вас чувствовать себя наилучшим образом. Стилист Марина Фадеева в своем фотоблоге в Instagram cобрала несколько идей, чтобы добавить изюминку в осенние луки.

Что одеть, чтобы выглядеть стильно — 15 луков

Отлично смотрятся и осенью, и зимой:

  • Фактурная верхняя одежда. Сочетайте шубу-дафлкот или текстурное пальто миди с денимом.
верхняя одежда Фактурная
  • Красный акцент. Этот цвет — главный тренд осенне-зимнего сезона, который ярко подчеркнет вашу индивидуальность.
Красный шарф или свитер
  • Белая футболка. Как первый слой многослойного образа, она сделает легкий акцент в вашем образе.
Белая футболка под низ
  • Повязанный на плече свитер. Стильно и модно всегда.
свитер, повязанный на плечах
  • Белая сумка. В осенних образах этот акцент добавит яркости пасмурным дням.
Белая или светлая сумка

Какой прием вам понравился больше всего? Особенно приятно, что эти стилевые хитрости отлично впишутся как в осенние, так и в зимние луки.

Кстати, вы можете экспериментировать с фактурой и цветом. Как раз недавно мы выяснили, какие модные цвета 2024 в одежде определил Институт цвета Pantone на основе показов Недели моды в Нью-Йорке.

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#Мода #Тренд