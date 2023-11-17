Из-за этой ошибки вы убираете дважды: как не стоит делать
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Наведение порядка в квартире отнимает у хозяек немало времени
Казалось бы — уборка проводилась буквально вчера, а уже на мебели можно заметить пыль, на полу видны разводы, которые легко можно убрать благодаря простому трюку, а на зеркале откуда-то взялись отпечатки пальцем.
Иногда помещение может быстро загрязняться из-за несоблюдения правил уборки. О чем идет речь, сообщают "Белновости".
Как правильно убирать в доме
Так, стоит запомнить всего одно правило, чтобы дом был чистым как можно дольше: "Уборку надо проводить сверху вниз"
Это означает, что не нужно сначала пылесосить, а потом вытирать пыль. Все дело в том, что мельчайшие частицы пыли, собирающиеся на высокой мебели, оседают на предметах, расположенных ниже, а также на полу.
Именно поэтому важно начать уборку с удаления паутины в углах комнаты, затем приступить к протиранию верхней части шкафов и жалюзи. А далее уже можно протирать столы и тумбочки.
Пылесосить ковер и мыть пол необходимо в самую последнюю очередь. Таким образом, время, потраченное на уборку, будет эффективным, а помещение будет дольше оставаться чистым.
А если вы заметили разводы на окнах, рекомендует узнать, как сделать так, чтобы окна сверкали до весны. Использование в процессе мытья доступных ингредиентов поможет сделать так, чтобы грязь и пыль не задерживались на стеклах.