Неприятный запах из раковины исчезнет мгновенно: два эко-средства помогут решить проблему

Порой запах из раковины на кухне может оставлять желать лучшего

Иногда из-за попадания остатков пищи в слив раковины на кухне, может образовывать неприятный запах. Если в раковине нет засора, который можно устранить всего за пару минут, то с проблемой можно справится с помощью эко-средств, что есть в каждом доме.

На это не понадобится много времени и даже дорогую химию покупать не придется. А лайфхаком с нами поделились на портале "Белновости".

Как избавиться от неприятного запаха из раковины

Заниматься очисткой раковины необходимо регулярно, независимо от того, есть ли оттуда неприятный запах или пока нет. Ведь сеточки не всегда могут спасти от попадания кусочков пищи в слив. Поэтому профилактика тоже не помешает.

Наиболее простым методом избавления от проблемы является использование доступных продуктов — соды и уксуса.

Для этого необходимо взять половину стакана соды и высыпать в раковину, подождать 15 минут. После этого вылить туда же половину стакана уксуса и подождать снова около 15 минут.

Внимание! Во время процедуры необходимо одеть медицинскую маску и резиновые перчатки. В помещении не должно быть живых существ, а окна должны быть открыты для проветривания.

Затем в слив нужно влить несколько стаканов горячей воды. Средство помогает удалить остатки еды и жира, которые и являются источниками неприятного запаха.

Такая хитрость поможет не только решить проблему с неприятным запахом, но и устранить засор легкой степени.

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