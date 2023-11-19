Не спешите выливать рассол от консервации: как еще его можно использовать

Органические кислоты, содержащиеся в рассоле, могут разъедать даже ржавчину

После того как вы съедите вкуснейшие консервированные помидорчики или соленые огурцы, не спешите выливать рассол. Эту жидкость можно повторно использовать для чистки чайника.

Органические кислоты, что содержаться в рассоле, способны разъедать накипь и даже ржавчину. Лайфхаком поделились на портале "Белновости".

Как использовать рассол от консервации

Прежде, чем налить огуречный или томатный рассол в чайник, его сначала необходимо пропустить через сито или марлю, чтобы избавиться от специй и маленьких кусочков овощей.

После этого жидкость можно смело наливать в чайник и кипятить. Уже после первой такой процедуры станет заметно, что слой накипи значительно уменьшился. Для усиления эффекта можно оставить чайник до полного остывания и еще раз повторить процедуру.

После этого, не забудьте вылить рассол из чайника и тщательно его вымыть. А потом еще раз прокипятить воду и тоже вылить.

Ранее мы писали, что избавиться от накипи в чайнике может также помочь кола. Она отлично справляется с проблемой, а после очистки чайник снова станет, как новый.