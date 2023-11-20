Приметы в Проклов день: что нельзя делать 20 ноября, чтобы избежать горя

Этот день считается благоприятным для решения старых проблем

В первый день недели, 20 ноября, в православной церкви по новоюлианскому календарю (раньше 3 декабря) вспоминают об архиепископе Константинопольском Прокле. В народном календаре отмечается Проклов день. Наши предки молились святому Проклу, прося его поддержки в семейных делах.

Проклов день считается удачным для примирения и разрешения старых проблем. В этот период можно смело приступать к ремонту, так как дела будут идти на подъем, и ваше жилище мгновенно претерпит положительные изменения. Традиционно в этот день также принято избавляться от старой мебели как символа того, что дела пойдут в гору.

В народе верили, что с этого дня начинают просыпаться злые духи, стремящиеся причинить людям большой вред. В связи с этим, перед отходом ко сну, в Проклов день верующие проводили обряд освящения святой водой и затем крестили все щели в своем жилище.

Что нельзя делать 20 ноября

Веселиться, устраивать шумные посиделки — к скандалам.

Торопиться, спешить в делах — к горю и роковым ошибкам.

Ложиться спать слишком рано — напугает ночью злой дух.

Ранее мы рассказывали, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского и что переход на новый календарь значит для украинцев. Отметим, украинское духовенство не стало делать переход принудительным и навязывать новый церковный календарь — право использовать старый стиль сохранилось.