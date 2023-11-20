Гениальный лайфхак: как с помощью носков почистить жалюзи

С помощью этой идеи вы почистите ваши жалюзи за считанные минуты

Есть много способов наведения чистоты. Если же у вас где-то завалялись старые носки, то не спешите их выкидывать: с их помощью вы можете легко очистить каждую ламелю загрезнившихся жалюзи.

Это становится очень просто, если следовать нескольким стоящим советам, о которых рассказал "Главред". Используя их, уже через короткое время вы сможете наслаждаться видом чистых жалюзи и дышать свежим воздухом.

Как почистить очень грязные жалюзи старым носком

Подготовка: найдите носок. Лучше всего, если он будет из материала, который хорошо притягивает пыль – например, из хлопка.

Приготовьте моющую смесь: например, это может быть смесь просто из теплой воды и жидкого мыла. Смешайте их в миске или ведре и перемешайте до того, как появится пена.

Приготовьте носок: наденьте его на руку, как перчатку, и проверьте, что он хорошо пропитался.

Очистите жалюзи: протрите каждую ламель, начиная сверху вниз. Носок должен собрать пыль и грязь. Обязательно чистите обе стороны ламелей.

Прополощите и повторите: если носок грязный, промойте его и вытрите жалюзи до тех пор, пока они не станут чистыми.

Сушка: после этого вы можете использовать сухой носок, чтобы протереть влажные части жалюзи – это поможет избавиться от водных пятен.

Подходит ли это для всех видов жалюзи

Лучше всего подобный лайфхак подойдет для виниловых жалюзи и жалюзи из натурального дерева, однако тогда нужно следить, чтобы не испортить древесину от чрезмерного количества воды. В таком случае можно использовать лишь слегка влажный носок и вытирать ламели после каждого протирания.

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