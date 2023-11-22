Что запрещено делать в Прокопьев день 22 ноября, чтобы не остаться без денег

С этого дня раньше дороги уже покрывал белоснежный снег

В среду, 22 ноября (раньше 5 декабря), христиане почитают память святого мученика Прокопия Кесарийского, который родился в III веке. Этот святитель, обладавший даром чудотворения, внес значительный вклад в развитие православия, привлекая множество последователей. Также в этот день отмечается Попразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот праздник известен как Прокопьев день.

В старину в этот день люди придавали особое значение дорогам. Обычно к 22 ноября формировался хороший проезжий путь по снегу, поэтому на территории Киевской Руси начинали очищать дороги, обеспечивая свободный проход и передвижение.

Также считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Поэтому, чтобы сохранить удачу в этот день, люди старались вести себя в пути прилично и спокойно.

Что нельзя делать 22 ноября

Давать в долг воду и муку – к голоду.

Отказывать в милостыне — можно надолго остаться без денег.

Сквернословить, сплетничать — к болезням.

Долго смотреть в глаза собеседнику — разговор завершиться серьезной ссорой.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников. В этом ноябре православные верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.