Что запрещено делать в Прокопьев день 22 ноября, чтобы не остаться без денег
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С этого дня раньше дороги уже покрывал белоснежный снег
В среду, 22 ноября (раньше 5 декабря), христиане почитают память святого мученика Прокопия Кесарийского, который родился в III веке. Этот святитель, обладавший даром чудотворения, внес значительный вклад в развитие православия, привлекая множество последователей. Также в этот день отмечается Попразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот праздник известен как Прокопьев день.
В старину в этот день люди придавали особое значение дорогам. Обычно к 22 ноября формировался хороший проезжий путь по снегу, поэтому на территории Киевской Руси начинали очищать дороги, обеспечивая свободный проход и передвижение.
Также считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Поэтому, чтобы сохранить удачу в этот день, люди старались вести себя в пути прилично и спокойно.
Что нельзя делать 22 ноября
- Давать в долг воду и муку – к голоду.
- Отказывать в милостыне — можно надолго остаться без денег.
- Сквернословить, сплетничать — к болезням.
- Долго смотреть в глаза собеседнику — разговор завершиться серьезной ссорой.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников. В этом ноябре православные верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.