Прививаем вкус с детства: 5 отличных новых книг для самых маленьких от украинских авторов

Эти книги помогут ребенку развлечься и лучше понимать свои эмоции

История ясно показывает, насколько важно с детства прививать детям любовь к своему языку и культуре, — и чтение с детьми хороших книг на украинском может помочь следующему поколению стать более осознанным. "Телеграф" выбрал для вас пять новых книг для детей, написанных украинскими авторами.

1. "Казка про чарівний віхтик", Сергей Куленко. Эта книжка подойдет для детей от 3 лет, в ней всего 20 страниц с чудесными иллюстрациями, на которых рассказывается про волшебный пестик, которым фея каждый вечер протирала фонари в лесу, чтобы зверушкам было уютнее, пока его не украли. Оказалось, шершни похитили его, чтобы замаскироваться под светлячков и напасть на пчелиный улей, — потому лесные жители объединяются перед лицом врага, чтобы вместе дать ему отпор, и конечно же добро побеждает.

2. "Ці яблука вигадав геній!", Оксана Лущевская. В этой книжке 24 страницы, она подходит для детей от 5 лет, и рассказывает про изобретателя-садовода Левка Симиренко, как он рос с мечтой создать самые вкусные яблоки в мире, и смог добиться признания в Европе несмотря на все невзгоды.

3. "Хоробрі казки", Ирина Выговская. Это 80-страничная сборка сказок подойдет для читателей возрастом от 5 лет. В ней содержится 12 сказок для проговаривания таких сложных для детей эмоций как грусть, тревога, страх, неуверенность, и прочих. Над сказками помогала работать психологиня Марианна Новаковская, и они помогут детям лучше понимать свои чувства, особенно во время войны.

4. "Ангел на ймення Грушка", Зоряна Живка. Это 36-страничная книжка, которая расскажет детям в возрасте от 6 лет о такой сложной теме как Голодомор, при этом сделает это осторожно и аккуратно. В центре событий будет школьница, которая будет узнавать от бабушки, почему все так трепетно относятся к хлебу, или почему некоторые пожилые люди не умеют читать. Это отличный пример честного разговора с ребенком о сложном.

5. "Хто такі котулаки", Галина Ткачук. Это фантастическая повесть на более чем сотню страниц, которая может порадовать детей в возрасте от 7 лет. В основе ее лежат легенды давнего Киева и окрестностей, и дивный мир, который очень похож на наш, но отличается. В частности, там есть село, где живут ведьмы и ведьмаки, которые знают, как превращаться в зверей. Этому мастерству могут обучиться и дети, если найдут взрослого, который пожелает это сделать, — и близнецы Лев и Мирчик полны желания достигнуть этой цели.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал про новые захватывающие книжки для взрослых про убийства, богов и преследования, которые также могут вам понравиться.