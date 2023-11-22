Десятая годовщина Революции Достоинства: как отмечали украинские звезды

Революция Достоинства кардинально поменяла сознание украинцев

Вчера, 21 ноября, прошло десять лет с начала Революции Достоинства. В этот день на Майдане Незалежности в столице Украины разгорелись массовые протесты, кардинально изменившие политическую ситуацию в нашем государстве.

Украинцы в своих социальных сетях упоминали о начале Революции и чтили память погибших активистов. О бурных временах высказались и украинские звезды, о чем рассказывает "Телеграф".

В этом году украинцы отмечали годовщину Революции Достоинства в непростых условиях полномасштабного вторжения России в Украину. Десять лет назад на центральной площади Украины протестующие высказали четкую позицию. Они выступили против решения руководителей Украины заморозить процесс евроинтеграции и развернуться в сторону страны-террористки.

Сергей Жадан

"Хорошо помню осень 2013-го. Ощущение того, что мы все подошли к какому-то пределу. И дальше следует либо отступить назад, либо сделать шаг в неизвестное. Ощущение было не слишком комфортное. Помню, далеко не все верили в то, что украинцы решатся отстаивать свои Достоинство и Свободу — собственно, эти слова тогда не произносились, говорилось больше о политике. Хотя дело изначально было не в политике.Помню скепсис экспертов, ленивую и циничную самоуверенность власти. Первые недели харьковской площади. Было не слишком много, как на полуторамиллионный город, но люди эти вызывали уважение, поскольку опять же наделены были чувствами достоинства и свободы", — вспомнил Сергей Жадан и опубликовал фотографию с харьковского Майдана.

Руслана

"Майдан позволил удержать Украину. Выдержать все. И не потерять свою землю. Майдан открыл тайну нашей особенности украинцев: когда мы вместе и когда мы творим свет, мы непобедимы", — высказалась победительница "Евровидения-2004" Руслана.

Святослав Вакарчук

"Достоинство и Свобода. Для нас это не просто слова. За них отдали жизнь Герои Небесной сотни. За них знают жизнь наши братья и сестры и сегодня. Это не просто слова — это наши ценности. За них мы боремся. С ними Победим! С Днем Достоинства и Свободы! Слава Украине!", — обратился к украинцам певец Святослав Вакарчук.

Маричка Падалко

"С Днем свободы и достоинства! 10 лет борьбы, которая действительно длится веками. Благодарность всем, кто не устает, вечная память тем, кто положил в этой борьбе свою жизнь. Стоим!", — оптимистично высказалась телеведущая Маричка Падалко и обнародовала фото. с мужем Егором Соболевым, ныне защищающим Украину в ВСУ.

Лилия Ребрик

"День Достоинства и Свободы. Не два года, не десять — а всю нашу историю мы боремся за достоинство и свободу. За нашу свободу, язык, прошлое, настоящее и будущее. Благодарю тех, благодаря кому у нас есть силы на эту борьбу. Благодаря кому мы уже достойны и свободны", — вспомнила телеведущая Лилия Ребрик.

Кристина Соловий

"Без Революции Достоинства не возникло бы и меня как украинской артистки. Именно тогда я почувствовала свободу и смелость вытворять из нашей песенности свое творчество, и нести его вам сквозь всю жизнь. Как тогда, так и сейчас, мы должны оставаться едиными, чтобы добиться своей цели. Отбросить неискренность, раздор и пропаганду. Ради людей, отдавших жизнь, чтобы на мировой карте засияло солнце Украины", — считает певица Кристина Соловий.

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