Музыкальные премьеры ноября: что следует обязательно послушать (видео)

В ноябре вышло немало ярких хитов

Недавно мы писали о масштабном шоу знаменитого оркестра НАОНИ, а сегодня хотим предложить вам ряд ярких музыкальных премьер от украинских знаменитостей. Звезды не сидят сложа руки, а продолжают выпускать новые хиты даже в условиях войны.

Музыка – это панацея для души, позволяющая расслабиться и отвлечься от неотложных жизненных задач. Так что "Телеграф" собрал новые треки, которые вышли в ноябре.

Без Ограничений – "Кто я"

Это видео рассказывает нам, как человеческая жизнь мгновенно поменялась. Но несмотря на то, что у людей нет уверенности в завтрашнем дне, каждый пытается делать все возможное на своем месте. "И мы точно знаем, что после нашей победы, будет крепкое, свободное и независимое государство", – убежден фронтмен группы Сергей Танчинец.

В клипе проникновенно изображены люди и реалии войны

Wellboy – "Обнял-приподнял"

Украинский артист Wellboy представил песню "Обнял-приподнял". Это история, раскрывающая непростые отношения между мужчиной и женщиной. Иногда ради денег и славы люди готовы переступить через чувства.

Wellboy рассказывает историю двух людей

KOZAK SIROMAHA feat. KALUSH – "Сиромаха"

Сиромаха – это волк-одиночка, проживающий в роще или поле. Так же и главный герой любит одиночество, живет у порогов Днепра в исторически казацком Таромском поселении. Он посвятил себя не пустым разговорам, а молитве. Сиромаха следует традициям своих предков и погружает нас в украинскую культуру.

Артисты умело совмещают прошлое и настоящее

ZLATA OGNEVICH – "Отдаю"

Украинская певица поразила публику новым треком "Отдаю", который является очень откровенным. Эта песня стала первым синглом из будущего одноименного миниальбома, который скоро услышат слушатели. "Отдаю" – это рассказ о невероятной любви, которая переполняет сердце. Отдача и откровенность – главные темы этого трека. Артистка убеждает: "Когда любишь, то нет слова нет".

Артистка откровенно рассказывает о любви

Bloom Twins – "Pretty In Pink"

Украинский дуэт Bloom Twins, занимающийся творчеством в Лондоне, презентует новый сингл "Pretty in Pink" из будущего миниальбома. Это дерзкий гимн для тех, кто решается принять непредсказуемость жизни.

Девушки дерзкие и драйвовые

Анна-Мария Герман и Михаил Хома (DZIDZIO) – "Фонарики"

DZIDZIO сделал особый подарок на день рождения десятилетней слепой волонтере из Львовщины Анни-Марии, подарив ей песню "Фонарики". Анна-Мария очень одаренная девочка, которая, поя в храмах и на улицах, собрала более двух миллионов гривен на нужды украинской армии. Украинские военные прислали Фоме ссылку на новостной сюжет, где Анна-Мария рассказывала о своей мечте – встретиться с артистом. В день рождения девочки Михаил Хома подарил ей песню "Фонарики". Девочка попросила знаменитость спеть вместе с ней, и тот, конечно, не смог отказать.

Михаил Хома с девочкой создали трогательный хит, зажег "Фонарики" в сердцах

SHADU – "Если сойдет с ума весь мир"

Украинская артистка Shadu представит трек по просьбе украинских бойцов.

"Написать текст песни мне помогла моя поклонница! Это огромное счастье быть на одной волне со своими людьми! Я безумно благодарна нашим ВСУ, нашим героям за то, что у меня есть такая возможность – жить, писать музыку, собирать лучшую аудиторию своих людей на земле !Первым как всегда песню услышала моя мама! Кстати, песня выходит почти в ее день рождения!" – подчеркнула Shadu.

Артистка призывает беречь мечты

Ранее "Телеграф" писал, что Верка Сердючка сорвала шквал аплодисментов в Амстердаме. Звезда напомнила о войне на Украине.