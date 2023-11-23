Зимний маникюр: оригинальные идеи для изысканных модниц (фото)

Вариантов зимнего маникюра очень много, все зависит от вкуса и настроения

Почувствовать себя королевой и удачно дополнить свой образ может любая женщина. А зимой стоит не забыть об уместном дизайне своих ноготков с помощью гель-лака, который защищает тонкие и ломкие ногти, это очень надежный способ укрепить их и украсить.

"Телеграф" предлагает разные варианты маникюра, которые хорошо подчеркнут ваш зимний образ. Зимой традиционно пастельные оттенки занимают первенство в маникюрном дизайне.

Теплый зимний

Для девушек, которые все-таки выбирают классический стиль и не очень любят яркие цвета – белый или молочный варианты маникюра – именно то, что нужно. Такие ногти выглядят естественным и подойдут под любую одежду и настроение.

Нежно и ненавязчиво

Яркий красный

Оттенки красного цвета популярны в любое время года. А зимой он ассоциируется с яркими шариками на елке, свертками красного цвета, носками-мешочками для сюрпризов.

Красный всегда в моде

Полосатая карамель

Ногтики карамельного цвета также гармонично вписываются в зимние варианты. Однотонные, полосатые, с оленями, снежинками – всегда выглядят красиво. Цвета кофе с молоком подарят ощущение уюта и комфорта.

Елени на карамельном фоне – довольно оригинально

Бархатный черный

Если вы хотите контраста, попробуйте черный цвет ногтей. На таком фоне светлые и блестящие снежинки будут выглядеть празднично. Они будут напоминать, что вот-вот и праздник постучится в вас дом.

Черные и в полосочку - красиво

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