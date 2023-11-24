День святой Екатерины 24 ноября: не делайте этого, если не хотите утратить удачу

Сегодня празднуется Екатеринин день, который также называют Катерина Санница

Раньше в православных храмах отмечали память Екатерины Александрийской 7 декабря, но из-за перехода на новоюлианский календарь праздник так же переходит на новую дату — 24 ноября.

Екатерина — это мученица, жившая на пересечении III и IV веков, распространяла христианскую веру среди язычников. В народном календаре этот день известен как Екатеринин день, также известный праздник Катерина Санница.

В этот день женщины обращались к Екатерине с просьбой о благословении для семейного счастья, почитая святую как заступницу любви и семейного благополучия. В прошлом 24 ноября девушки гадали на своего будущего супруга и собирались на "вечерницы".

Для того чтобы скорее встретить свою любовь, девушкам важно посетить утром церковь и вознести молитву перед иконой святой Екатерины. Этот день приходится на Рождественский пост, поэтому его отмечают скромно и без лишнего шума.

Что нельзя делать 24 ноября

Заниматься ремонтом старой обуви — утратите надежду на благополучие.

Надевать новую обувь — к супружеской измене.

Подметать пол — можно "вымести" из дома удачу и семейное спокойствие.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников. В этом ноябре православные верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.