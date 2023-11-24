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На пике стиля: топ-10 популярных трендов маникюра, которые нужно попробовать в этом сезоне (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Самый модный маникюр в 17 фото
Самый модный маникюр в 17 фото. Фото Freepik

Выберите свой дизайн на любые ногти и для любого случая

Чтобы поддерживать хорошую гигиену ногтей и одновременно быть в тренде, важно быть в курсе, особенно когда речь идет о современных тенденциях модного маникюра. Есть много вариантов, чтобы вдохновиться популярнейшими идеями в этом сезоне. Нужно только выбрать правильный стиль и цвет, и ваши красивые ногти будут готовы говорить о высокой моде.

Модные тенденции маникюра сезона осень-зима 2023

В списке популярных стилей для ногтей в этом сезоне — как классический френч, так и изысканный стиль французского стекла. Стиль тонких французских ногтей выглядит очень элегантно, и это идеальный выбор для любого времени года.

Минимализм в дизайне ногтей остается на пике популярности уже некоторое время. Нюдовый маникюр — это элегантность и простота без чрезмерных усилий для получения изысканного вида. Нежный лак для ногтей выглядит свежо с любой моделью и удовлетворит ваши потребности в любом случае, независимо от того, хотите ли вы повседневного или официального стиля.

Выбор бархатных ногтей или хромированного дизайна будет отличным способом подчеркнуть свою индивидуальность. Просто попробуйте добавить металлический оттенок к вашему маникюру и наслаждайтесь своим красивым блестящим стилем ногтей.

Длинные красные ногти прекрасны потому, что они нежны для глаз и романтичны в своих оттенках. Они лучше всего подходят к вашему наряду в особых случаях в вашей жизни. Вы можете украсить свои красные ногти блестками, и вы станете звездой вечера.

Молочно-белый – популярный цвет ногтей в этом сезоне, который всегда будет в тренде благодаря своей простоте. Лучше всего в этом стиле заключается в том, что молочно-белый цвет придает вашим ногтям удлиненный эффект. Ниже вы увидите несколько элегантных способов сделать молочно-белые ногти.

И конечно же, на пике стиля остаются расплавленные металлические ногти, а также 3D-стиль ногтей. Игра текстур и оттенков добавит градус стиля в ваш образ.

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Ранее "Телеграф" опубликовал подборку шикарных идей, которые достойны рук королевы. Смотрите в следующей статье 12 фото самого модного маникюра на осень.

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