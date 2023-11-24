Лунный календарь стрижек на декабрь: самые удачные и неудачные дни (инфографика)

Выберите удачную дату для визита к парикмахеру

Разные фазы Луны по-разному влияют на организм человека. Эзотерики говорят, что в полнолуние и новолуние нельзя делать определенные вещи, чтобы не направить энергию в негативное русло. А мастера причесок и окрашивания уверены в том, что волосы их клиентов по-разному себя ведут после стрижки в зависимости от того, в какую лунную фазу был совершен визит.

Чтобы составить свой бьюти-план на месяц в зависимости от влияния Луны, ознакомьтесь с календарем на декабрь. Мы подготовили для вас инфографику отдельно по всем процедурам с волосами.

Когда лучше стричься в декабре 2023

Благоприятных дней в первом месяце зимы будет пять — это 14-15 декабря и 22-24 декабря включительно. В удачные дни ваши волосы после стрижки будут послушными, расти не слишком быстро, а их здоровье улучшится.

Нейтральных дней насчитывается шесть — это 4-6 декабря, 25-26 декабря, а также 31 декабря. В эти даты ярко выраженного влияния Луны, которое может в ту или иную сторону отразиться на результате стрижки, не ожидается. Остальные числа в декабре считаются неудачными для стрижки, поскольку приходятся на убывающую Луну или дни энергетических всплесков.

Лунный календарь для стрижки в декабре 2023

Когда лучше краситься в декабре 2023

Удачных дней для окрашивания будет семь — 14-15, 22-26 декабря. Нейтральных дней насчитывается девять и неблагоприятных — 15 дат.

Лунный календарь для окрашивания на декабрь 2023

В какие дни лучше делать завивку волос по Луне в декабре

Для завивки наиболее благоприятными будут 4, 5 и 6 декабря. А также 14-15, 22, 23, 24 и 31 декабря. Восемь дней нейтральных — 2-3, 16-17, 25-26 и 29-30 декабря, остальные — неудачные.

Завивка, сделанная в "зеленые" дни, будет держаться дольше

Если же вы решили сделать новую прическу или более того, сменить имидж, Луна подскажет, в какие даты результат не заставит вас подпрыгнуть от неожиданности. Смотрите в нашей инфографике удачные и неудачные дни для экспериментов.

Удачных дней для новой прически в декабре будет семь

Менять имидж лучше в эти даты

Ранее мы рассказывали, когда лучше всего стричься по дням недели. Выберите подходящий для вас день, чтобы результат оказался наилучшим.