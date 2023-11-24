Пять стильных теплых луков: как и с чем носить пуховик, чтобы выглядеть модно (фото)
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Придерживайтесь этих пяти правил и будете на пике стиля
Чтобы зимний аутфит выглядел в трендах сезона, важно не только подобрать модную шапку, но и гармонично сочетать остальные части образа вместе с верхней одеждой. Хотя многие люди по-прежнему думают, что с пуховиком невозможно создать стильный и теплый образ.
Если вы думаете, что относитесь к ним, стилист Матвей Калугин развеет ваши сомнения. Фэшн-эксперт в своем блоге в Instagram подчеркивает, что прошли те времена, когда этот атрибут гардероба ассоциировался только со спортом.
Что можно одеть под пуховик — пять стильных луков
Сегодня бренды предлагают максимально разнообразные модели, которыми можно дополнить самый разнообразный стиль в одежде. Посмотрите на эти образы — между ними и правда мало общего, кроме того, что в каждом есть пуховик! Главное, придерживаться нескольких правил и ваш образ всегда будет на высоте.
Совет 1. К длинной элегантной юбке лучше всего подбирать короткие и объемные пуховики, чтобы создать гармоничные пропорции. В таких романтических образах следите за тем, чтобы на куртке не было:
- спортивных элементов;
- контрастных застежек;
- затяжек;
- больших карманов;
- эмблем.
Совет 2. К платью миди прекрасно подойдет пуховик в такой же длине. Подобные образы максимально теплые и уютные, но при этом не лишены женственности.
Совет 3. Какие штаны носить с пуховиком? Строгие и элегантные наряды с костюмными брюками также можно дополнить курткой на пуху. Главная основа – выбирать модели, которые хорошо держат форму и имеют минималистичный дизайн. В таких сочетаниях хорошо сработают кожаные, шерстяные, вельветовые пуховики.
Совет 4. Облегающие леггинсы лучше всего дополнять максимально объемным пуховиком. Оптимальная длина — до середины бедра.
Совет 5. Пуховик и джинсы — понятное и банальное сочетание. Но и его можно сделать оригинальным, если поиграть с силуэтами и разнообразием фактур!
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