Пять стильных теплых луков: как и с чем носить пуховик, чтобы выглядеть модно (фото)

Придерживайтесь этих пяти правил и будете на пике стиля

Чтобы зимний аутфит выглядел в трендах сезона, важно не только подобрать модную шапку, но и гармонично сочетать остальные части образа вместе с верхней одеждой. Хотя многие люди по-прежнему думают, что с пуховиком невозможно создать стильный и теплый образ.

Если вы думаете, что относитесь к ним, стилист Матвей Калугин развеет ваши сомнения. Фэшн-эксперт в своем блоге в Instagram подчеркивает, что прошли те времена, когда этот атрибут гардероба ассоциировался только со спортом.

Что можно одеть под пуховик — пять стильных луков

Сегодня бренды предлагают максимально разнообразные модели, которыми можно дополнить самый разнообразный стиль в одежде. Посмотрите на эти образы — между ними и правда мало общего, кроме того, что в каждом есть пуховик! Главное, придерживаться нескольких правил и ваш образ всегда будет на высоте.

Совет 1. К длинной элегантной юбке лучше всего подбирать короткие и объемные пуховики, чтобы создать гармоничные пропорции. В таких романтических образах следите за тем, чтобы на куртке не было:

спортивных элементов;

контрастных застежек;

затяжек;

больших карманов;

эмблем.

Короткий пуховик с длинной юбкой создает романтический образ

Совет 2. К платью миди прекрасно подойдет пуховик в такой же длине. Подобные образы максимально теплые и уютные, но при этом не лишены женственности.

Длинный пуховик сочетается с платьем-миди

Совет 3. Какие штаны носить с пуховиком? Строгие и элегантные наряды с костюмными брюками также можно дополнить курткой на пуху. Главная основа – выбирать модели, которые хорошо держат форму и имеют минималистичный дизайн. В таких сочетаниях хорошо сработают кожаные, шерстяные, вельветовые пуховики.

К пуховику подходят и классические штаны

Совет 4. Облегающие леггинсы лучше всего дополнять максимально объемным пуховиком. Оптимальная длина — до середины бедра.

Стильный образ создадут леггинсы и белый пуховик

Совет 5. Пуховик и джинсы — понятное и банальное сочетание. Но и его можно сделать оригинальным, если поиграть с силуэтами и разнообразием фактур!

Чем оригинальнее фасон, тем лучше

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