Какой свитер выбрать на зиму: семь модных трендов, которые согреют и поднимут настроение (фото)

Вещь должна быть не только теплой, но и модной

Свитер — незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Конечно, он не сможет сделать для вас всю зиму теплее, но комфортнее — запросто. А еще мягкая любимая вещь точно может поднять вам настроение.

Стилист Марина Фадеева в своем модном блоге в Instagram предлагает посмотреть на лучшие модели из тех, которые актуальны в этом сезоне. Прокручивайте подборку и выбирайте те фасоны, которые близки вам по стилю. А возможно, вы решитесь поэкспериментировать и приобретете что-то совершенно для себя новое.

Самые модные свитера сезона осень-зима 2023-2024

Оголенные плечи — итак, это в первую очередь. Пока не начались сильные морозы, вы можете поразить воображение окружающих этим стильным фасоном. Популярны как свитера на одно плечо, так и модели, приоткрывающие оба плеча. В благородных серых оттенках, теплых осенне-коричневых или классических белых — молочных или слоновой кости — выбрав такой фасон, вы будете королевой стиля этой зимой.

В тренде свитера с оголенными плечами. Фото: instagram.com/trendsarefriends

В мужском стиле — второй модный тренд. С широким рукавом или узким, в спокойных оттенках зимней гаммы такой свитер идеально впишется в любой образ.

Мужской стиль в тренде в этом сезоне. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Да-да, полоска снова на пике стиля. Чтобы выглядеть модно, выбирайте полоску одинаковой ширины.

В полоску - это модно. Фото: instagram.com/trendsarefriends

На молнии. Теплые вещи на молнии выглядят великолепно и удобны в носке. Популярна как крупная вязка, так и мелкая.

Ткань должна быть плотной. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Фасон поло. Классика, неподвластная времени, в холодных серых или трендовых красных оттенках станет отличным выбором.

В тренде - красный и серый цвета. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Свитера из мохера. Это не только очень тепло, но и невероятно уютно. Даже в самых неожиданных сочетаниях.

Мохер создает ощущение уюта. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Шотландский узор. Чтобы сделать акцент на этом тренде, сочетайте его с однотонными предметами гардероба.

Традиционная шотландская техника вязания фер-айл. Фото: instagram.com/trendsarefriends

Ранее мы рассказывали, как можно легко распрощаться со стереотипом, что в зимней куртке на пуху нельзя выглядеть модно. Стилист показал, с чем носить пуховик, чтобы быть стильной — просто посмотрите.