Перерыв будет недолгим: к Земле несется мощная магнитная буря, когда её ждать

Она будет короткой, но мощной

Магнитные бури в ноябре, судя по прогнозам, подошли к концу. Однако уже в следующем месяце на нас ждут уже новые всплески геомагнитной активности.

"Телеграф", основываясь на данных метеорологов, рассказывает о том, когда ждать первую магнитную бурю в декабре 2023 года. Она будет короткой, но мощной. Её К-индекс (градация мощности) равняется 5 баллам — мощный геомагнитный шторм.

Начнется она, согласно обновленному прогнозу, 5 декабря, а уже к следующему дню на порядок утихнет (до 4 баллов). 7 ноября геомагнитный шторм практически полностью затихнет.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, жителям каких областей следует подготовиться к серьезной непогоде.