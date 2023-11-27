Какую технику следует выключать из розетки: "в спящем состоянии" она поглощает энергию

Соблюдайте базовые правила и у вас не будет проблем ни с техникой, ни с кошельком

Мы уже писали, как правильно выбрать кондиционер в детскую, а теперь остановимся на бытовых приборах, через которые увеличивается оплата коммунальных счетов в случае их неправильного использования.

Вы сможете сэкономить финансы и потратить их на что-то другое, если вовремя подумаете и выключите технику, об этом рассказал специалист Хелен Рольф. По его мнению, когда приборы остаются в спящем режиме, они все равно "впитывают" электроэнергию даже если вы заняты другими делами и забыли о них.

"Простейший способ уменьшить потребление энергии и сэкономить деньги — устранить "приборы-вампиры" и избавиться от ненужного потребления электроэнергии. После проведенного исследования мы составили список, который помог определить, какие именно приборы больше всего потребляют энергию, а значит — и средства", — уточнил специалист. .

Игровая приставка

Этот прибор в режиме ожидания через год может обойтись вам довольно дорого. Современные игровые приставки очень мощны. Они нуждаются в немало электроэнергии, потому что подключены к сети даже в спящем режиме.

Компьютер

Не ставьте компьютер в режим ожидания. Специалист уточняет, что это может привести к увеличению счета за электроэнергию, поэтому после окончания работы устройство необходимо выключить.

Ноутбук

Данное устройство удобно, так как вы можете отключить его от сети после зарядки, и включить его в розетку уже тогда, когда он разрядился. Даже когда вы полностью выключили ноутбук, но оставили его подключенным к розетке, он будет тратить ненужную энергию, поэтому лучше отсоединять его от сети, особенно на ночь.

Колонки

Они могут потреблять около 3 Вт в час в режиме ожидания. Лучший вариант — подключать их к сети, только если вы ими пользуетесь.

Посудомоечная машина

Эта техника также нуждается в немало электроэнергии, и в режиме ожидания продолжают ее использовать. Специалист отмечает, что следует выключать этот прибор хотя бы на ночь, чтобы снизить счета за коммунальные услуги.

Стиральная машина

За год этот прибор в режиме ожидания может опустошить ваш кошелек, поэтому будьте внимательны.

Микроволновка

Это устройство также оказалось в списке поглощающих электроэнергию вещей, поэтому не стоит оставлять его "спящим".

Телевизор

Это, наверное, самая энергозатратная техника, поэтому обязательно выключайте его, если не пользуетесь – это простое действие поможет сократить расходы.

Принтер

Эта вещь используется не так часто, как телевизор, посудомойка или микроволновка, поэтому включайте ее в розетку только при необходимости и обязательно отсоединяйте от сети, когда закончили работу с устройством.

Сушильная машинка

Оставив сушильную машину в режиме ожидания, вы добавите к своему счету ненужные расходы, которые можно было бы обойти стороной.

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