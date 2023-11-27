Когда Святой Николай в Украине: новая дата, традиции и история праздника

Прообразом Святого Николая — сказочного персонажа, который приносит подарки — стал Николай Чудотворец

Святой Николай Чудотворец почитается как христианский святитель, который жил в IV столетии. Он был епископом, подвергся гонениям за свою веру и был заключен в тюрьму при одном римском императоре, затем освобожден при правлении следующего — Константина Великого. По новому церковному календарю день памяти Николая Чудотворца отмечается 6 декабря (до этого — 19 декабря).

Почему День святого Николая 6 декабря — причины

С 1 сентября 2023 года вступило в силу историческое решение о переходе украинской церкви на новоюлианский календарь. Он совпадает с григорианским, которым пользуются практически все развитые страны в мире. Поэтому главные церковные праздники с начала нового церковного года, то есть с 1 сентября, украинцы отмечают вместе с европейцами и другими цивилизованными гражданами мира.

На новое летоисчисление перешла не только Православная церковь Украины, а и Украинская греко-католическая церковь тоже. По новому календарю даты всех фиксированных праздников сместились на две недели ранее. При этом методика расчета дат Пасхи, Троицы и других переходящих праздников осталась прежней.

Почему дарят подарки на День Святого Николая — традиции

Христианский святитель Николай Чудотворец совершил много благодеяний и чудес как при жизни, так и после нее. В церковных рукописях упоминается не один случай, когда тяжелобольные люди выздоравливали буквально на следующий день после того, как прикладывались к мощам Николая Угодника.

Он исцелял болезни, спасал утопающих и несправедливо осужденных, даровал пищу голодным и вообще помогал всем тем, кто оказался в беде. Также известна легенда о трех сестрах, которых бедный отец не мог обеспечить приданым. Чтобы благонравным девушкам не пришлось зарабатывать на жизнь чем придется, Николай, как тайный даритель, ночью перед совершеннолетием подбрасывал им в дом золото — через окно или, по другой версии, через камин.

Этот святитель, который считается покровителем и заступником детей, моряков и путешественников, стал прототипом сказочного персонажа — Святого Николая. Вы даже можете увидеть определенное сходство в изображениях.

Икона из монастыря Святой Екатерины на горе Синай, XIII век. Фото: Википедия

Икона из Базилики св. Николая в г. Бари (Италия). Считается, что она написана на основе прижизненного изображения святителя. Фото: Википедия

Что должен дарить Святой Николай и кому

Подарки Святой Николай приносил послушным детям. Это могут быть:

конфеты, печенье, шоколад;

другие сладости или фрукты;

небольшой сувенир, игрушка.

Послушный ребенок находил подарок утром под подушкой. Непослушным же детям или тем, кто провинился, Николай приносил камешек или розги, небольшие веточки. В наше время на этот праздник небольшими сувенирами или сладостями с удовольствием обмениваются и взрослые. С осени этого года мы будем радовать друг друга, подарив сувенир на Святого Николая в начале декабре, а не в конце.

Больше о том, как происходил переход церкви на новый стиль и что об этом думают украинцы, мы рассказывали ранее. Узнайте из следующей статьи, чем отличается новоюлианский календарь от юлианского и другие подробности.