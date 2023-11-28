Церковный календарь на декабрь 2023 года: Святой Николай и Собор Пресвятой Богородицы по новому стилю

Святой вечер и Щедрый вечер в этом году приходятся на новые даты

В декабре этого года украинцы будут отмечать несколько христианских праздников, которые раньше приходились на январь. Произошло это потому, что церковь с 1 сентября перешла на новоюлианское летоисчисление, которое отвечает древним православным традициям. "Телеграф" публикует календарь церковных праздников на декабрь и рассказывает их историю.

Какие церковные праздники перенесли в Украине в декабре

4 декабря — отмечается день памяти святой великомученицы Варвары. Согласно верованиям, она защищает от насильственной и внезапной смерти, поскольку сама приняла мученическую кончину за христианскую веру после долгих пыток.

5 декабря — день памяти преподобного Саввы Освященного. Он создал Иерусалимский устав, который по сегодняшний день используется в православии.

6 декабря — Святого Николая. В этот день церковь почитает память Николая Мирликийского (Чудотворца), а миряне дарят подарки детям за хорошее поведение и друг другу в знак расположения.

24 декабря отмечается Святой вечер перед Рождеством. По новому церковному календарю Рождество Христово отмечается в Украине 25 декабря.

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы. Этот светлый праздник посвящен Богоматери, родившей Иисуса Спасителя, и является самым важным праздником в году для верующих женщин, которые носят под сердцем дитя.

31 декабря — Щедрый вечер, День святой Маланки. Раньше этот день отмечался 13 января, перед "старым" Новым годом. Новый церковный календарь позволит понятию "Старый новый год", который праздновался через неделю после Рождества Христова, наконец-то стать анахронизмом.

Новый календарь церковных праздников в декабре 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда появилась традиция дарить "Николайчики". Узнайте в следующей статье, почему, когда празднуют день Святого Николая, дарят подарки детям и друг другу.