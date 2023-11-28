Выбрасывать не придется: как подарить новую жизнь старому смартфону

Устаревшие модели смартфонов можно по-новому применить на практике

Недавно мы рассказывали, какую технику следует выключать на ночь, а сегодня хотим поделились уловками, как эффективно использовать старый смартфон после покупки нового гаджета. Не секрет, что модели смартфонов постоянно обновляются, а старые версии уходят на второй план.

Специалисты отмечают, что те модели смартфонов, которые традиционно лежат на удаленной полке или в шкафу, нужно применять для других нужд, пишет "Апостроф". Найти применение такой технике очень легко, по крайней мере, есть несколько вариантов, которые подарят новую жизнь устаревшим гаджетам.

Использование в автомобиле

Если гаджет старый, но хорошо работает, его можно применять в транспорте как видеорегистратор и навигатор. Это лишит водителя необходимости тратиться на специальное устройство. Также это позволит не нагружать новый смартфон.

Аудио- или видеоплеер

Используйте в качестве аудио- или видеоплеера старый гаджет. Так не придется тратить батарею основного смартфона, если вам хочется послушать музыкальные композиции и просмотреть фильмы. Эту работу можно поручить старому устройству.

Пульт

Гаджет может стать пультом дистанционного управления. Для этого следует установить соответствующую программу. С помощью устройства можно будет на расстоянии переключать каналы на телевизоре, а также использовать другие устройства. Следовательно, поломка основного пульта не станет большой проблемой.

Ранее "Телеграф" писал о полезных советах для тех, у кого часто зависает телефон. Эксперты рекомендуют периодически выключать и заново включать смартфоны, даже если они работают исправно.