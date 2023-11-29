Что строго запрещено делать 29 ноября, чтобы с деньгами не было туго

В этот день хозяйки готовили вкусную, но постную выпечку

Православная церковь по новому церковному календарю в эту среду почитает память святого Парамона Вифинского, который отдал свою жизнь за веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день известен как Парамонов день или Парамон Зимоуказатель.

Святого Парамона прозвали Зимоуказателем, поскольку по множеству характерных признаков в этот день можно было предсказать, какая будет зимняя погода. В преддверии 29 ноября наши предки старались заготовить достаточно дров, чтобы отопить дом в морозы.

Утром в Парамонов день хозяйки занимались приготовлением выпечки. На стол подавались постные вареники и пирожки, поскольку в этот период продолжался Рождественский пост. Считалось, что это притянет благополучие и радость в дом.

В этот день девушки предсказывали своих будущих мужей. Они старались во сне найти хоть какую-то деталь, которая помогла бы им в реальности при встрече понять: вот он — тот самый.

Что нельзя делать 29 ноября

Переезжать с места на место — не будет там удачи и покоя.

Тратить деньги на покупки — с финансами будет туго.

Заниматься уборкой — можно "вымести" из дома добро, спокойствие и удачу.

А пока идет Рождественский пост, "Телеграф" предлагает ознакомиться с рецептами блюд без мяса. Ранее мы писали, как приготовить постные оладьи, сочные овощные котлеты и сытный постный плов.