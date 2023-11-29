Праздники в декабре 2023: что отмечаем и сколько будут отдыхать украинцы (календарь)

Рассказываем, какие выходные и праздники в декабре будут отмечать украинцы

В декабре 2023 года Украина отмечает ряд профессиональных и государственных праздников. Военное положение и мобилизация в Украине продолжается, но мы продолжаем жить и отмечать заслуги тех людей, которые вкладывают свои знания и умения в наше будущее.

Какие праздники отмечают в декабре

В этом месяце отмечаются как профессиональные праздники, так и международные дни. Календарные выходные в декабре выпадают на 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 декабря. К сожалению, из-за нападения россии на Украину на Рождество у украинцев не будет выходного — это обусловлено действием военного положения.

День Вооруженных Сил Украины мы будем отмечать 6 декабря. На сегодня это самый важный праздник для всех украинцев — это возможность поблагодарить наших защитников любыми возможными способами. В этот же день в этом году в Украине отмечается День Святого Николая.

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Как бы это банально ни звучало, каждый может внести свой вклад в это благое дело. Например, не давать взятку за справку — начните с себя. Коррупционеры рано или поздно будут наказаны, но пока есть предложения — будет и спрос.

12 декабря — День Сухопутных войск ВСУ, сформированных в составе Вооруженных сил Украины в 1996 году. Бойцы этих подразделений, как и других, ежедневно защищают нашу землю от российских оккупантов. Но именно в этот день их профессиональный праздник — не забудьте поздравить своих близких и знакомых, состоящих в этом роду войск.

Календарь праздников и выходных дней на декабрь

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники отмечаются в Украине в декабре по христианской традиции. Календарь церковных праздников на декабрь мы опубликовали ранее.