Праздники в декабре 2023: что отмечаем и сколько будут отдыхать украинцы (календарь)
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Рассказываем, какие выходные и праздники в декабре будут отмечать украинцы
В декабре 2023 года Украина отмечает ряд профессиональных и государственных праздников. Военное положение и мобилизация в Украине продолжается, но мы продолжаем жить и отмечать заслуги тех людей, которые вкладывают свои знания и умения в наше будущее.
Какие праздники отмечают в декабре
В этом месяце отмечаются как профессиональные праздники, так и международные дни. Календарные выходные в декабре выпадают на 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 декабря. К сожалению, из-за нападения россии на Украину на Рождество у украинцев не будет выходного — это обусловлено действием военного положения.
День Вооруженных Сил Украины мы будем отмечать 6 декабря. На сегодня это самый важный праздник для всех украинцев — это возможность поблагодарить наших защитников любыми возможными способами. В этот же день в этом году в Украине отмечается День Святого Николая.
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. Как бы это банально ни звучало, каждый может внести свой вклад в это благое дело. Например, не давать взятку за справку — начните с себя. Коррупционеры рано или поздно будут наказаны, но пока есть предложения — будет и спрос.
12 декабря — День Сухопутных войск ВСУ, сформированных в составе Вооруженных сил Украины в 1996 году. Бойцы этих подразделений, как и других, ежедневно защищают нашу землю от российских оккупантов. Но именно в этот день их профессиональный праздник — не забудьте поздравить своих близких и знакомых, состоящих в этом роду войск.
Календарь праздников и выходных дней на декабрь
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники отмечаются в Украине в декабре по христианской традиции. Календарь церковных праздников на декабрь мы опубликовали ранее.