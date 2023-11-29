Как сэкономить заряд смартфона: простые лайфхаки для лучшей жизни

И бюджетные модели, и дорогие варианты смартфонов могут быстро разряжаться

Старые смартфоны отнюдь не нужно выбрасывать – вы это знаете, а вот позаботиться, чтобы ваш гаджет хорошо держал зарядку, важно. Многие сталкивались с проблемой, когда смартфоны, якобы заряжавшиеся еще утром, с трудом "тянули" к вечеру – эта проблема характерна как для бюджетных моделей, так и дорогих вариантов гаджетов.

Как можно быстро улучшить автономность своего гаджета, чтобы ваша жизнь была спокойной с телефоном в кармане, пишет УНИАН. Без подзарядки ваш "друг" точно продержится дольше.

Режим экономии энергии

Некоторые игнорируют этот режим, даже если заряд батареи смартфона опускается ниже 20%. Он существенно уменьшает количество энергии, поглощаемой устройством.

Выключить геолокацию

Приложения на смартфоне отслеживают ваше местоположение, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Эта функция работает на разрядке аккумулятора телефона и соответственно сокращает срок его службы.

Правильное решение – выключить геолокацию. Для этого откройте настройки и найдите раздел "Местоположение" или "Службы локации".

Задействовать темный режим

На Android, как и на iPhone, есть темный режим. Он не только заботится о ваших глазах, но и увеличивает автономность смартфона.

Однако этот лайфхак работает только на смартфонах с OLED-экранами. Поэтому владельцам девайсов с IPS-дисплеем такой вариант не пригодится.

Адаптивная зарядка

Эта опция позволит оперативно зарядить телефон и позаботится о сохранении аккумулятора.

Если ваш смартфон заряжается всю ночь, выставляйте конкретное время будильника. Гаджет будет работать таким образом, чтобы аккумулятор зарядился ровно на 100% за несколько минут до звонка будильника.

Поэтому лучше, чтобы она всегда была активирована. На Android эта функция называется "Адаптивная зарядка", а на iOS – "Оптимизированная зарядка".

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