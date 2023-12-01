Не делайте этого в первый день зимы, если не хотите стать несчастным и бедным

1 декабря молились, чтобы дети хорошо учились в школе

В первый день зимы, 1 декабря, который выпадает в этом году на пятницу, в церковном новоюлианском календаре отмечается день памяти святого пророка Наума. Раньше в народе Наумов день праздновали 14 декабря.

Верующие в старину приглашали в свой дом дьяконов, чтобы те освящали детей и благословили их на успешное обучение. В наше время православные прибегают к чтению молитв святому, прося его о прибавлении ума и помощи в учебе.

Погодные приметы 1 декабря

Если в этот праздник вечерний ветер приходит с севера, это свидетельствует о предстоящем похолодании. Также про существенное снижение температуры предвещают облака, движущиеся против ветра. Признаком предстоящего снегопада может быть едва различимый и приглушенный лай собак.

Что нельзя делать 1 декабря

Рассказывать окружающим о своих успехах — лишитесь удачи и успеха.

Одновременно есть и читать — можно лишиться разума.

Мыть пол и стирать одежду — можно "смыть" все счастье в доме.

Брать в долг — станете бедным.

Встречаться с друзьями — можно перенять чужие неприятности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда появилась традиция дарить "Николайчики". Узнайте в предыдущем материале, почему, когда празднуют день Святого Николая, дарят подарки детям и друг другу.