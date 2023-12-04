Саундтрек российского сериала "Слово пацана" взорвал украинские чарты (видео)

Песня "Пияла", которую исполняет группа АИГЕЛ, возглавила рейтинг самых популярных песен в Украине от Apple Music

Украинский кинематограф очень плодовит, поэтому в декабре киноманам будет интересно. А недавно быстро приобрел популярность в Украине российский криминальный сериал "Слово пацана", рассказывающий о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов.

Песня к этому сериалу — "Пияла", которую исполняет группа АИГЕЛ, возглавила рейтинг самых популярных хитов в Украине от Apple Music. "Телеграф" выяснил, как отреагировали на новинку украинцы и в чем "секрет магнетизма" сериала.

Стоит напомнить, что второе место от Apple Music завоевали артисты Chico & Qatoshi и 100лица с песней "Полюби меня". А бронзу – хит "Найди меня" в исполнении Klavdia Petrivna.

С одной стороны, есть люди, которым действительно понравился сериал, а с другой – сознательные украинцы, у которых возникает закономерный вопрос: "За что воюют наши ребята". Ведь украинский культурный фронт должен быть начеку во время войны. А когда украинцы боготворят российский сериал и его актеров, возникает немало вопросов к нашей идентичности и выбору.

"Пияла", которую исполняет группа АИГЕЛ

Лента напоминает нам о временах перестройки, когда Советский Союз медленно двигался к своему концу. В те неспокойные времена волны преступности на улицах были не диковинкой.

Главный герой – подросток Андрей живет с мамой и маленькой сестренкой. Он учится в музыкальной школе и часто конфликтует с подростками. Чтобы защитить себя, парень начинает дружить с парнем Маратом. Новый друг помогает ему узнать все стороны уличной жизни. Молодежь сражается за каждый кусочек территории, нарушая законы и правила. Также в сериале есть любовная линия.

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