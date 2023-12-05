Народные приметы 5 декабря: что нельзя делать в Савин день, чтобы не случилась беда

Раньше христиане чтили память Саввы Освященного 18 декабря

Во вторник, 5 декабря, наши предки и христиане за новоюлианским календарем воспоминают о святой жизни и заслугах Саввы Освященного. Ему приписывают создание Иерусалимского устава, который по-прежнему широко применяется в православных церквях.

Савин день считался семейным — посещать гостей было не принято, но весь день семья проводила в уюте своего дома вокруг праздничного стола. Тем не менее в этот период все блюда готовились с соблюдением правил из-за Рождественского поста, который в 2023 году заканчивается 24 декабря.

В народе раньше считалось, что 5 декабря заостряется интуиция, умственные способности активизируются, а память улучшается. Сегодня можно отвлечься от окружающего мира и задуматься над текущими делами, а также планами на будущее.

Что нельзя делать 5 декабря

Отправляться в дорогу и выходить из дома — случится беда, очень легко заблудиться в этот день.

Тяжело работать — все пойдет прахом.

Ходить в гости к малознакомым людям — от них можно взять с собой проблемы и неурядицы.

Приводить домой незнакомцев и малознакомых людей — можно подхватить от них проблемы и невезение.

Мыть голову — память станет плохой.

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