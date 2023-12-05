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Народные приметы 5 декабря: что нельзя делать в Савин день, чтобы не случилась беда

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Савин день в 2023 году отмечается 5 декабря (ранее 18 декабря)
Савин день в 2023 году отмечается 5 декабря (ранее 18 декабря). Фото Freepik

Раньше христиане чтили память Саввы Освященного 18 декабря

Во вторник, 5 декабря, наши предки и христиане за новоюлианским календарем воспоминают о святой жизни и заслугах Саввы Освященного. Ему приписывают создание Иерусалимского устава, который по-прежнему широко применяется в православных церквях.

Савин день считался семейным — посещать гостей было не принято, но весь день семья проводила в уюте своего дома вокруг праздничного стола. Тем не менее в этот период все блюда готовились с соблюдением правил из-за Рождественского поста, который в 2023 году заканчивается 24 декабря.

В народе раньше считалось, что 5 декабря заостряется интуиция, умственные способности активизируются, а память улучшается. Сегодня можно отвлечься от окружающего мира и задуматься над текущими делами, а также планами на будущее.

Что нельзя делать 5 декабря

  • Отправляться в дорогу и выходить из дома — случится беда, очень легко заблудиться в этот день.
  • Тяжело работать — все пойдет прахом.
  • Ходить в гости к малознакомым людям — от них можно взять с собой проблемы и неурядицы.
  • Приводить домой незнакомцев и малознакомых людей — можно подхватить от них проблемы и невезение.
  • Мыть голову — память станет плохой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие чудесные деяния приписывают святому Николаю. Даже после смерти он продолжает творить чудеса.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники