Укр

День святого Николая: какие главные народные запреты есть 6 декабря

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
День Николая Чудотворца в 2023 году отмечается 6 декабря (ранее 19 декабря)
День Николая Чудотворца в 2023 году отмечается 6 декабря (ранее 19 декабря). Фото pravmir

Праздник Святого Николая любят не только дети, но и взрослые

Святитель Николай Чудотворец занимает высокое место среди почитаемых святых православия. В трудных ситуациях верующие обращаются к нему с молитвами о благополучии, особенно о здоровье детей. В этом году, согласно новоюлианскому церковному календарю, праздник Святого Николая отмечается 6 декабря, а не 19 декабря, как это было раньше.

Праздник Николая Чудотворца любят отмечать не только дети, но и взрослые. Это отличная возможность напомнить близким о чувстве любви, выразить внимание и удивить подарком или милым гостинцем.

Что нельзя делать в День святого Николая 6 декабря

  • Обижать детей, пожилых людей – в старине верили, что наказанием могут стать болезни.
  • Убивать пауков, обижать животных – денег не будет.
  • Купаться в водоемах – можно заболеть. В старину в воду заходили только после Николы Вешнего 9 мая.
  • Выбрасывать мусор после заката солнца — вместе с ним из дома может уйти финансовое благополучие.
  • Стричь ногти и волосы — так можно укоротить свою жизнь.
  • Отказывать нуждающимся людям в помощи — так можно пополнить ряды нищих.
  • Брать деньги в долг — отдать их будет сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие чудесные деяния приписывают святому Николаю. Даже после смерти он продолжает творить чудеса.

Теги:
#Традиции #День Святого Николая #Праздники #Запреты #Церковные праздники