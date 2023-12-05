День святого Николая: какие главные народные запреты есть 6 декабря

Праздник Святого Николая любят не только дети, но и взрослые

Святитель Николай Чудотворец занимает высокое место среди почитаемых святых православия. В трудных ситуациях верующие обращаются к нему с молитвами о благополучии, особенно о здоровье детей. В этом году, согласно новоюлианскому церковному календарю, праздник Святого Николая отмечается 6 декабря, а не 19 декабря, как это было раньше.

Праздник Николая Чудотворца любят отмечать не только дети, но и взрослые. Это отличная возможность напомнить близким о чувстве любви, выразить внимание и удивить подарком или милым гостинцем.

Что нельзя делать в День святого Николая 6 декабря

Обижать детей, пожилых людей – в старине верили, что наказанием могут стать болезни.

– в старине верили, что наказанием могут стать болезни. Убивать пауков, обижать животных – денег не будет.

– денег не будет. Купаться в водоемах – можно заболеть. В старину в воду заходили только после Николы Вешнего 9 мая.

– можно заболеть. В старину в воду заходили только после Николы Вешнего 9 мая. Выбрасывать мусор после заката солнца — вместе с ним из дома может уйти финансовое благополучие.

— вместе с ним из дома может уйти финансовое благополучие. Стричь ногти и волосы — так можно укоротить свою жизнь.

— так можно укоротить свою жизнь. Отказывать нуждающимся людям в помощи — так можно пополнить ряды нищих.

— так можно пополнить ряды нищих. Брать деньги в долг — отдать их будет сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие чудесные деяния приписывают святому Николаю. Даже после смерти он продолжает творить чудеса.