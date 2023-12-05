День святого Николая: какие главные народные запреты есть 6 декабря
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Праздник Святого Николая любят не только дети, но и взрослые
Святитель Николай Чудотворец занимает высокое место среди почитаемых святых православия. В трудных ситуациях верующие обращаются к нему с молитвами о благополучии, особенно о здоровье детей. В этом году, согласно новоюлианскому церковному календарю, праздник Святого Николая отмечается 6 декабря, а не 19 декабря, как это было раньше.
Праздник Николая Чудотворца любят отмечать не только дети, но и взрослые. Это отличная возможность напомнить близким о чувстве любви, выразить внимание и удивить подарком или милым гостинцем.
Что нельзя делать в День святого Николая 6 декабря
- Обижать детей, пожилых людей – в старине верили, что наказанием могут стать болезни.
- Убивать пауков, обижать животных – денег не будет.
- Купаться в водоемах – можно заболеть. В старину в воду заходили только после Николы Вешнего 9 мая.
- Выбрасывать мусор после заката солнца — вместе с ним из дома может уйти финансовое благополучие.
- Стричь ногти и волосы — так можно укоротить свою жизнь.
- Отказывать нуждающимся людям в помощи — так можно пополнить ряды нищих.
- Брать деньги в долг — отдать их будет сложно.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие чудесные деяния приписывают святому Николаю. Даже после смерти он продолжает творить чудеса.