Новогодне-рождественские праздники: сколько будут отдыхать украинцы в декабре

Выходные дни в декабре будут в субботу и воскресенье 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 декабря

Святой Николай уже прилетел на вертолете в обновленную резиденцию в Полтаве, поэтому праздничное настроение обеспечено. У украинцев в декабре много праздников — День ВСУ, день святого Николая, Рождество, канун Нового года, соответственно – на выходные можно рассчитывать.

Выходные дни в декабре будут в субботу и воскресенье 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 декабря, пишет RBK-Украина. В законодательстве Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" говорится, что дополнительных выходных во время полномасштабной войны не предусматривается, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

6 декабря – день Вооруженных Сил Украины и День святого Николая. Этот день выпадает на среду, и не будет выходным.

25 декабря – Рождество Христово по новому лианскому календарю. Праздник выпадает на понедельник, соответственно выходного этого дня не будет. Известно, что на выходной не стоит рассчитывать и из-за военного положения, которое продлили до 14 февраля 2024 года.

Напомним, что в декабре 31 календарный день, рабочие из которых — 21 день, а 10 — выходные.

1 января, которое выпадает на понедельник, будет рабочим днем в Украине.

Добавим, что частные компании могут регулировать выходные по собственному усмотрению.

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