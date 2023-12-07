Привычки, которые вредят вашему телефону: что нужно знать

Несколько факторов могут испортить жизнь телефона

Зимой уберечь телефон от переохлаждения очень просто. А если ваш смартфон работает не так долго, как вы планировали, то стоит задуматься о том, что вы делаете не так.

Что же укорачивает жизнь телефона, не позволяет ему полноценно работать и радовать своего хозяина, об этом информирует NV. Если заранее подумать над теми ошибками, которые вы совершаете, то проблемы обойдут стороной и вас, и ваш телефон.

Вот главные ошибки.

Не обновляете телефон

Если не удается обновить операционную систему и приложения телефона, это может вызвать проблемы с совместимостью, устранить безопасность и нарушить производительность.

Большое количество программ

Слишком много программ в фоновом режиме может замедлить производительность гаджета и быстрее разрядить аккумулятор.

Неоригинальные зарядные устройства

Использование зарядного устройства, не родственного для телефона, может повредить аккумулятор и вызвать дополнительные проблемы.

Не очищаете кэш

В кэш-памяти телефона хранится временная информация. Если ее не очищать регулярно, это может тормозить работу техники и вызывать другие проблемы.

Перезарядка батареи

Зарядка батареи может поразить внутренние компоненты, что может привести к окончательному сокращению срока службы телефона. Если аккумулятор заряжался в течение длительного времени, это сократит срок службы.

Чехол и защитная пленка

Отсутствие чехла или защитной пленки для экрана увеличит риск повреждения гаджета в случае, если он упадет или царапины.

Если вы не любите чехлы на телефоне, то вам все равно стоит задуматься о защите экрана. Защитная пленка поможет снизить риск повреждения экрана телефона. Вы, кстати, сможете впоследствии улучшить стоимость перепродажи, не имея царапин на экране.

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