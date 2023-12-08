Народные приметы 8 декабря: как не навлечь на себя денежные невзгоды в этот день

Узнайте, что делали незамужние девушки, желающие поскорее выйти замуж

В пятницу православные верующие отмечают память святой Анфисы Римской. В 2023 году, согласно новоюлианскому церковному календарю, это церковное событие отмечается 8 декабря, а не 21 декабря, как это было раньше.

В народе этот день называли Анфисой Рукодельницей, и согласно традиции, девушкам следовало заниматься рукоделием. Оценивали их будущие хозяйственные навыки по мастерству труда. Молодые женщины, мечтающие о свадьбе, приступали к вышиванию полотенца, которое затем становилось частью их свадебного интерьера.

Вечером пекли постные пироги. В период Рождественского поста, который в этом году закончится 24 декабря, не рекомендуется употребление определённых блюд, таких как те, которые приготовлены с использованием мяса, молока или яиц, причём в давние времена такие продукты вообще были запрещены в пост.

Что нельзя делать 8 декабря

Отказывать в помощи кому бы то ни было — к финансовым проблемам в семье.

— к финансовым проблемам в семье. Ходить в неопрятном виде, в грязных и старых вещах — так и будете целый год ходить грязным, оборванным и неумытым.

— так и будете целый год ходить грязным, оборванным и неумытым. Делать покупки — будут неудачными.

Ранее мы писали, сколько выходных будет в украинцев в декабре. "Телеграф" публиковал календарь праздников на последний месяц 2023 года.