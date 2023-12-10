Чтобы пахла и долго стояла: 10 шагов, как выбрать идеальную елку
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Правильный выбор обеспечит не только красоту и безопасность вашего празднования, но и внесет свой вклад в сохранение природы
С наступлением зимы мы все с нетерпением ждем праздника Нового года. Один из важнейших атрибутов празднования – новогодняя елка. В городах Украины уже зажигают праздничные деревья. Выбор живой елки – это не только традиция, но и возможность добавить в праздничную атмосферу особый шарм. Однако, прежде чем отправиться на рынок или в специализированный магазин, важно знать несколько ключевых советов, которые помогут выбрать качественное и экологически безопасное дерево.
- Размер и форма елки. Определите, где будет стоять ваша елка и сколько она может занимать места. От этого зависит его размер и форма.
- Плотность веток. Густота ветвей свидетельствует о здоровье дерева. Качественная елка должна иметь равномерно расположенные плотные ветви.
- Цвет хвои. Ярко-зеленая хвоя является признаком свежести елки. Избегайте покупки деревьев, хвоя которых выглядит дряблой или желтой.
- Тест на свежесть. Аккуратно потяните ветки между пальцами – сосна должна оставаться на месте. Если она осыпается, значит дерево уже давно срезано.
- Аромат елки. Натуральный, свежий запах елки не только создает праздничную атмосферу, но и свидетельствует о ее качестве.
- Устойчивость ствола. Убедитесь, что ствол елки прямой и достаточно крепкий, чтобы выдержать вес украшений.
- Экологичность. Предпочтите деревья из экологически чистых районов или специальных плантаций.
- Сертификация. Наличие сертификата может гарантировать, что елка выращена без ущерба для окружающей среды. Как правило, следует покупать деревья, выращенные на специальных плантациях.
- Место приобретения. Купите елки в проверенных местах, где вам могут предоставить полную информацию о происхождении дерева.
- Срок срезки. Чем ближе к праздникам елку срезали, тем дольше она простоит в вашем доме. Спросите эту деталь у продавца.
Напомним, что в Украине вопреки не теряют оптимизма и пытаются хоть немного создать новогоднее настроение. Так, в Киеве в День Святого Николая традиционно открыли главную елку страны на Софиевской площади, которую торжественно засветил мэр столицы Виталий Кличко. В Харькове, в свою очередь, установили елку в метро на станции "Университет". Это решение обеспечило безопасность и комфорт харьковчан и гостей города, а также стало символическим продолжением праздничных традиций, несмотря на вызовы современности.