Чтобы пахла и долго стояла: 10 шагов, как выбрать идеальную елку

Правильный выбор обеспечит не только красоту и безопасность вашего празднования, но и внесет свой вклад в сохранение природы

С наступлением зимы мы все с нетерпением ждем праздника Нового года. Один из важнейших атрибутов празднования – новогодняя елка. В городах Украины уже зажигают праздничные деревья. Выбор живой елки – это не только традиция, но и возможность добавить в праздничную атмосферу особый шарм. Однако, прежде чем отправиться на рынок или в специализированный магазин, важно знать несколько ключевых советов, которые помогут выбрать качественное и экологически безопасное дерево.

Размер и форма елки. Определите, где будет стоять ваша елка и сколько она может занимать места. От этого зависит его размер и форма. Плотность веток. Густота ветвей свидетельствует о здоровье дерева. Качественная елка должна иметь равномерно расположенные плотные ветви. Цвет хвои. Ярко-зеленая хвоя является признаком свежести елки. Избегайте покупки деревьев, хвоя которых выглядит дряблой или желтой. Тест на свежесть. Аккуратно потяните ветки между пальцами – сосна должна оставаться на месте. Если она осыпается, значит дерево уже давно срезано. Аромат елки. Натуральный, свежий запах елки не только создает праздничную атмосферу, но и свидетельствует о ее качестве. Устойчивость ствола. Убедитесь, что ствол елки прямой и достаточно крепкий, чтобы выдержать вес украшений. Экологичность. Предпочтите деревья из экологически чистых районов или специальных плантаций. Сертификация. Наличие сертификата может гарантировать, что елка выращена без ущерба для окружающей среды. Как правило, следует покупать деревья, выращенные на специальных плантациях. Место приобретения. Купите елки в проверенных местах, где вам могут предоставить полную информацию о происхождении дерева. Срок срезки. Чем ближе к праздникам елку срезали, тем дольше она простоит в вашем доме. Спросите эту деталь у продавца.

Напомним, что в Украине вопреки не теряют оптимизма и пытаются хоть немного создать новогоднее настроение. Так, в Киеве в День Святого Николая традиционно открыли главную елку страны на Софиевской площади, которую торжественно засветил мэр столицы Виталий Кличко. В Харькове, в свою очередь, установили елку в метро на станции "Университет". Это решение обеспечило безопасность и комфорт харьковчан и гостей города, а также стало символическим продолжением праздничных традиций, несмотря на вызовы современности.