К Земле несется новая мощная магнитная буря: когда ждать "удар"

Она будет короткая, но мощная

Не успели земляне отойти от мощных магнитных бурь ноября, как декабрь подготовил для метеозависимых очередное "испытание". Оно уже на подходе.

"Телеграф", основываясь на данных метеорологов, рассказывает о том, когда ждать следующую мощную магнитную бурю. К сожалению, судя по прогнозам, её можно ожидать уже к завтрашнему дню. Её К-индекс (градация мощности) равняется 5 баллам — мощный геомагнитный шторм.

Но, к счастью, она будет короткой — всего один день. Дальше геомагнитный шторм понемногу затихнет.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, что власти Киева предупреждают горожан о неблагоприятных погодных условиях.