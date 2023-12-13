Ведьмины посиделки: как 13 декабря можно потерять удачу и благополучие

В старину в этот день не церемонились с бродячими животными

В эту среду в народе отмечают Ведьмины посиделки, а православные христиане — церковный день памяти пяти мучеников — Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали за веру в Иисуса Христа. Они жили во времена правления императора Диоклетиани в Армении.

В этот день наши предки старались избегать тяжелой работы. Они не ходили в лес и старались избегать прогулок в вечернее время. Считалось, что ведьмы подстерегают их на каждом шагу, готовые причинить какие-либо неприятности.

Наши предки считали, что 13 декабря (26 декабря по старому стилю) ведьмы, собираясь на свои собрания, стремились проникнуть в жилища людей, принимая форму не только их друзей и знакомых, но и животных. В связи с этим в Евстратьев день наши предки не проявляли снисходительности по отношению к бродячим собакам и кошкам, активно выгоняя их со своих дворов.

Что нельзя делать 13 декабря

Подметать пол и мыть его — можно вымести или смыть удачу и благополучие.

— можно вымести или смыть удачу и благополучие. Перебирать старые вещи — они несут в себе негатив, лучше их сжечь.

— они несут в себе негатив, лучше их сжечь. Сквернословить, ругаться с близкими — замучают боли в пояснице и суставах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 13 декабря сохранится неустойчивая, влажная погода с осадками, местами умеренными. Температура воздуха заметно повысится.