Три рецепта традиционных украинских блюд: что ели на Рождество наши предки

Рождество – прекрасное время, чтобы собраться всей семьей за праздничным столом

Рождество — это один из самых главных праздников в году, символизирующий рождение Иисуса Христа. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом и наслаждаться традиционными блюдами.

В каждой стране есть свои любимые блюда, которые подаются на Рождество. В Украине к таким блюдам относятся кутья, компот и вареники.

Кутья – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Кутья символизирует обилие и плодородие.

Рецепт кутьи:

1 стакан пшеницы

1 стакан мака

1 стакан меда

100 г орехов

100 г сухофруктов

Пшеницу промываем и замачиваем на ночь в прохладной воде. На следующий день варим в кипящей воде до готовности. Мак промываем и замачиваем в прохладной воде на 30 минут. Затем отцеживаем и перетираем его в макитре. Мед растапливаем на водяной бане. Орехи и сухофрукты измельчаем.

Соединяем пшеницу, мак, мед, орехи и сухофрукты. Перемешиваем все до однородности. Кутью можно подавать горячим или холодным.

Узвар – это традиционный украинский напиток, который готовится из сухофруктов, меда и пряностей. Компот символизирует здоровье и долголетие.

Рецепт компота:

2 л воды

100 г сухофруктов (сухофрукты можно использовать любые, но лучше совмещать несколько видов)

100 г меда

5 г корицы

5 г гвоздики

Сухофрукты промываем и заливаем водой. Доводим воду до кипения и варим 10 минут. Затем добавляем мед, корицу и гвоздику. Варим еще 10 минут.

Компот можно подавать горячим или холодным.

Вареники — это еще одно традиционное украинское блюдо, которое подается на Рождество. Вареники могут быть с разными начинками: картофельной, капустной, грибной, мясной, фруктовой и т.п.

Рецепт вареников:

Тесто:

500 г муки

2 яйца

150 мл воды

1 ч. л. соли

Начинка:

500 г картофеля

1 луковица

100 г растительного масла

соль, перец по вкусу

Для теста смешиваем муку, яйца, воду и соль. Замешиваем тесто до однородности. Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

Для начинки отвариваем картофель, чистим его и разминаем в пюре. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле. Добавляем лук к картофельному пюре, солим и перчим по вкусу.

Раскатываем тесто в тонкий пласт. Вырезаем из теста кружочки. На каждый кружочек кладем начинку и защипываем края.

Варим вареники в кипящей воде до готовности. Подаем с соусом или сметаной.

Чтобы приготовить вкусные и ароматные блюда для Рождественского стола, используйте качественные продукты и придерживайтесь рецепта. И, конечно, не забудьте об атмосфере праздника!

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