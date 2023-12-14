Народные приметы 14 декабря: почему нельзя одевать рваные вещи и ругаться

Филимонов день считается одним из самых опасных в году

В четверг, 14 декабря (27 декабря по старому стилю) в православных храмах почитают память четырех великомучеников: Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в III веке в Египте и пострадали за свою веру в христианство. В народном календаре этот день также известен как Филимонов день.

14 декабря считалось в старину одним из самых опасных в году. По преданию, в это время свирепствует нечистая сила, и встреча с ней обещает лишь беду. Спасением считались дома, в которых царили порядок и чистота. Поэтому в этот день заботливые хозяйки принимались за уборку.

Также в Филимонов день молоко коровы проявляет высокие целебные качества. Как считалось в народе, оно способствует выздоровлению от различных недугов.

Что нельзя делать 14 декабря

Ругаться и спорить с родственниками — злые духи рассорят на долгое время.

— злые духи рассорят на долгое время. Надевать одежду без пуговиц, с пятнами и дырами — такой наряд навлечет большую беду.

— такой наряд навлечет большую беду. Браться за новые дела, проводить переговоры — все пройдет неудачно.

— все пройдет неудачно. Проводить денежные сделки — к финансовым проблемам, а в худшем случае — к нищете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 декабря сохранится неустойчивая, влажная погода с осадками, местами умеренными. Температура воздуха заметно повысится.