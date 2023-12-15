Лайфхаки с капроновыми колготами и суперклеем – и ты никогда не поскользнешься на снегу

Способы, которые помогут сохранить равновесие даже в самый лютый гололед

В зимнее время года всем известна проблема скользкого льда. В нашей статье мы расскажем об идеях, которые позволят вам справиться с подобной поверхностью.

Как сообщает УНИАН, есть несколько вариантов сделать свою подошву устойчивой. Это значительно сэкономит ваши средства от трат на обувь дорогих брендов.

Если зимой вы скользите на вашей подошве, это значит, что она относится к виду гладких, которые не предназначены для прогулки в гололед; или же вы надели обувь через некоторое время, когда уже успели стереть подошву. Но безвыходных ситуаций нет, а потому ловите сразу несколько лайфхаков.

Супер клей

Его следует нанести на сухую подошву в районе носка и каблука, а сверху посыпать песком. Дождаться, пока клей засохнет, а потом надеть обувь и пойти на улицу. Устойчивость будет обеспечена.

Наждачка или войлок

В этом варианте к подошве нужно приклеить куски наждачной бумаги или войлока. Как альтернативу можно использовать наклейки из этих материалов.

Капроновые колготки

Для этого нужно перевернуть ботинки подошвой вверх и над ней поджечь кусок капрону (для этого и подойдут старые колготки). Капрон будет капать на подошву, засыхать и создавать защитный слой ото льда. Главное при подобных манипуляциях не обжечься.

Ледоступы

Это, пожалуй, самый быстрый способ. Специальные накладки-ледоступы можно купить в обувном магазине или на рыночном лотке. Они легко надеваются и снимаются с ботинок и гарантируют хороший эффект.

Ранее мы рассказывали, что положить в обувь для впитывания влаги. В этой ситуации отличную службу сослужат обычные газеты, ультрафиолетовая лампа, соль, сода или силикагель.