Павлов день 15 декабря: что нельзя делать в этот день

Узнайте, что нужно сделать в этот день, чтобы в семью пришла радость

В пятницу, 15 декабря, в православном календаре отмечается день воспоминания о святом Павле Латрском, который был монахом византийского происхождения и родился в городе Елен. До перехода на новоюлианский календарь народный праздник Павлов день отмечался 28 декабря.

Наши предки считали, что этот день представляет собой отличную возможность восстановить мир с теми, с кем давно возникали разногласия. Кроме того, рекомендуется вернуть все долги, которые ранее были взяты у родных и близких друзей. Задержка может привести к долгому конфликту.

Соблюдали и народные приметы. К примеру, Для того чтобы зимний мороз принес радость, важно провести весь день 15 декабря в веселом настроении.

Кстати, согласно народным приметам, если в Павлов день мороз, а вечером начало теплеть — стоит ждать стужу. Также, какая погода будет 15 декабря, таким будет в следующем году и март.

Что нельзя делать 15 декабря

Ходить в лес — легко будет заблудиться.

— легко будет заблудиться. Пользоваться чужим полотенцем — могут забрать красоту и здоровье.

— могут забрать красоту и здоровье. Высмеивать кого-либо, смеяться над людьми — придется пролить много слез.

— придется пролить много слез. Устраивать пышные застолья — идет Рождественский пост, который закончится 24 декабря.

Стоит добавить, что в пятницу, 15 декабря, в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что местами будет проглядывать солнце.