Агеев день: как не навлечь на себя большие неприятности 16 декабря

В Агеев день в старину было принято бросать в костры снежных человечков

В субботу, 16 декабря, православные христиане отмечают память святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. Его пророчества были записаны еще в 520 году до нашей эры. Одним из ключевых предсказаний пророка было возвращение его народа из иудейского плена. До перехода на новоюлианский календарь народный праздник Агеев день отмечался 29 декабря.

Христиане обязательно обращались к святому Аггею с молитвой, просив его направить на верный путь и развить лучшие качества в человеке. Обещания в этот день требовали безусловного исполнения, чтобы избавиться от всех негативных моментов в прошлом.

В народной традиции в Агеев день входило бросание снежных человечков в костры. В случае, если пламя гасло, наши предки верили, что на Рождество наступит солнечная погода.

Что нельзя делать 16 декабря

Проводить день вдали от семьи — можно оказаться в одиночестве на долгое время.

— можно оказаться в одиночестве на долгое время. Иметь пустой кошелек — наступит "черная полоса" в финансовом плане. Положите хотя бы одну монету.

— наступит "черная полоса" в финансовом плане. Положите хотя бы одну монету. Есть мясо и пить алкоголь — идет Рождественский пост.

— идет Рождественский пост. Ремонтировать обувь, забивать гвозди — все это принесет большие неприятности.

— все это принесет большие неприятности. Врать, лгать и утаивать правду — будут серьезные ссоры.

Стоит добавить, что в субботу, 16 декабря, возможен легкий снег в западном регионе Украины, Киевской и северных областях. Это будет самый погожий день до конца недели.