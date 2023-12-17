День пророка Даниила: упустите счастье 17 декабря, если сделаете одну вещь
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В Даниилов день можно увидеть вещий сон
В это воскресенье, 17 декабря, православная церковь за новоюлианским календарем чтит память пророка Даниила, который занимает значимое место в библейских текстах. Этот великий христианский пророк жил в VII-VI веках до н.э. и был святым потомком выдающегося иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир. До смены календаря народный праздник Даниилов день отмечался 30 декабря.
Этот день считается благоприятным для проведения гаданий, различных обрядов и приворотов, несмотря на тот факт, что церковь относится к таким ритуалам с осуждением. В старину в Даниилов день девушки гадали на суженого.
Христиане верят, что в 17 декабря можно получить важное предвестие во сне. Для этого достаточно помолиться перед сном святому Даниилу, и тогда он направит благословенную весть.
Что нельзя делать 17 декабря
- Опаздывать — упустите свое счастье.
- Жаловаться на свое здоровье и жизнь — притянете неудачу и болезни.
- Рисковать — дело плохо закончится.
Напомним, что сейчас продолжается удивительное астрологическое явление — ретроградный Меркурий, которое может кардинально повлиять на вашу судьбу. В этот период могут происходить различные кармические события.