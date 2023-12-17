День пророка Даниила: упустите счастье 17 декабря, если сделаете одну вещь

В Даниилов день можно увидеть вещий сон

В это воскресенье, 17 декабря, православная церковь за новоюлианским календарем чтит память пророка Даниила, который занимает значимое место в библейских текстах. Этот великий христианский пророк жил в VII-VI веках до н.э. и был святым потомком выдающегося иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир. До смены календаря народный праздник Даниилов день отмечался 30 декабря.

Этот день считается благоприятным для проведения гаданий, различных обрядов и приворотов, несмотря на тот факт, что церковь относится к таким ритуалам с осуждением. В старину в Даниилов день девушки гадали на суженого.

Христиане верят, что в 17 декабря можно получить важное предвестие во сне. Для этого достаточно помолиться перед сном святому Даниилу, и тогда он направит благословенную весть.

Что нельзя делать 17 декабря

Опаздывать — упустите свое счастье.

Жаловаться на свое здоровье и жизнь — притянете неудачу и болезни.

Рисковать — дело плохо закончится.

Напомним, что сейчас продолжается удивительное астрологическое явление — ретроградный Меркурий, которое может кардинально повлиять на вашу судьбу. В этот период могут происходить различные кармические события.