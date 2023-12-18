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Что нельзя делать в Модестов день 18 декабря, чтобы не навредить счастью

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модестов день в 2023 году отмечается 18 декабря (ранее 31 декабря)
Модестов день в 2023 году отмечается 18 декабря (ранее 31 декабря). Фото Pixabay

В старину в этот день не оставляли на видном месте острые предметы

В первый день этой недели, 18 декабря (31 декабря по старому стилю), в православном календаре отмечается памятная дата святителя Модеста. В XII веке он занимал должность архиепископа Иерусалимского. В народном календаре — Модестов день.

Обычно обращаются к святителю Модесту с мольбами о защите домашнего скота и животных. В этот день рекомендуется также оставить на столе еду для домового, чтобы в следующем году он оказывал помощь владельцам жилища и не вредил их домашним питомцам.

Ни в коем случае 18 декабря наши предки не оставляли острые предметы, такие как ножи, на заметных местах, например, на столах. Считается, что злые силы могут выходить на поверхность земли и использовать их против людей и животных.

Что нельзя делать 18 декабря

  • Делать ремонт, чинить вещи — в скором времени придется все переделывать.
  • Стричь волосы, особенно девушкам, — это может укоротить жизнь.
  • Брать в долг и давать взаймы — будете постоянно нуждаться в деньгах.
  • Выбрасывать мусор — можно лишиться своей удачи и счастья.
  • Выяснять отношения — на долго продлится скандал.

Напомним, что сейчас продолжается удивительное астрологическое явление — ретроградный Меркурий, которое может кардинально повлиять на вашу судьбу. В этот период могут происходить различные кармические события.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники