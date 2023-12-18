Когда в Украине отмечают Рождественский Сочельник 2023 по-новому: дата (фото)

Христиане восточного обряда будут встречать Рождество не в январе

Каждый год перед Рождеством Христовым верующие отмечают Сочельник, когда всеми близкими традиционно собираются в семейном кругу. Однако в текущем году дата этого праздника изменилась из-за перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый, новоюлианский календарь.

Даты всех непереходных православных праздников для прихожан ПЦУ теперь отличаются – их будут отмечать на 13 дней раньше. "Телеграф" рассказывает, какого числа будет праздноваться канун Рождества.

Когда будет Сочельник 2023 в Украине

Вследствие перехода Православной церкви Украины на новый стиль, в стране изменилась дата празднования Рождества. Теперь христиане восточного обряда будут отмечать данный праздник 25 декабря. Сочельник, как неразрывно связанный с датой Рождества Христова, также будет отмечаться ранее, в 2023 году – 24 декабря.

В результате перехода ПЦУ на новый календарь теперь христиане восточного обряда в Украине будут праздновать Сочельник и Рождество Христово одновременно с христианами западного обряда.

Церковный новоюлианский календарь на декабрь 2023

Напомним, что в этот день все собираются за праздничным столом, уставленным 12 постными блюдами, среди которых особое место занимает маковая кутья. 24 декабря — последний день Рождественского поста, поэтому принимать пищу в этот день разрешено только с восходом первой звезды.