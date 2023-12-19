День Ильи Муромца: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не быть с пустыми карманами

Объясняем, почему богатырь именно украинский, а не русский

Во вторник, 19 декабря (1 января по старому стилю), в церковном календаре отмечается день памяти святого Илии Муромца, преподобного, который жил в XII веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры и умер около 1180 года.

Известно лишь немного подробностей о жизни святого Илии. Он родился в простой крестьянской семье и в детстве страдал параличом, который был исцелен чудом. Перед постригом он был известен своей силой и подвигами в качестве воина.

Официальное канонизирование преподобного Илии Муромца состоялось в 1643 году. Мощи преподобного по сей день находятся в Ближних пещерах.

Долгое время Россия пытается переписать историю под себя, якобы Илья Муромец — выходец из московского города Мурома. Однако украинский ученый, доктор наук Тарас Чухлеб, пишут "Стожары", нашел старинную рукопись, подтверждающую аутентичное происхождение этого героя со времен Киевской Руси. По словам ученого, богатырь Илья происходил из городка Моровская (совр. село Моровск Черниговской области).

Мощи преподобного Илии покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры

Были в этот день приметы о погоде. Если 19 декабря веял сильный ветер, то следующей осенью следовало ожидать обильный урожай лесных орехов. Теплая погода в этот день обещала хороший урожай ржи.

Что нельзя делать 19 декабря

Выносить мусор — вместе с ним вынесете достаток и взаимопонимание между членами семьи.

Скандалить, ругаться — ссора будет долгой.

Много работать и одновременно лениться. Нужно найти "золотую середину", чтобы не упустить финансовый успех.

Занимать деньги — будете весь год сидеть с пустыми карманами.

Шить и вязать — "пришьете" к себе проблемы.

В этот день свои именины отмечают все Ильи. Ранее "Телеграф" писав, в какие еще даты мужчины с этим именем отмечают свой День ангела.