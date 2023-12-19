Как перестать поскользываться на льду: советы по выбору правильной обуви

Выбирайте обувь с протектором, который не скользит и имеет хорошую амортизацию

Зима в Украине в самом разгаре, а значит необходимо позаботиться, чтобы зимняя обувь не скользила на гололедице. Как правильно выбрать зимнюю обувь и обезопасить уже имеющуюся пару от скольжения, рассказал хирург-ортопед Александр Галузинский.

Во-первых, врач рекомендует выбирать обувь уже с хорошим протектором и амортизацией. Это убережет вас и ваши суставы от падений. Во-вторых, если же ваша любимая пара предательски ведет себя на льду – приобретите ледоступы.

"Если ваша обувь удобна, хорошо защищает от холода и скольжения во время гололеда — считайте вы нашли идеальную пару. Скользкая подошва — самая распространенная причина всех травм суставов в зимний период. Поэтому выбирайте обувь с протектором, который не скользит и имеет хорошую амортизацию. Чтобы обезопасить себя от травм во время гололеда, можно надеть на подошву ледоступы: их выбор достаточно велик. Женщинам, которые готовы жертвовать здоровьем ради красоты, все же не советую носить в гололедицу обувь на высоком каблуке", — говорит врач.

Врач подчеркивает необходимость выбора правильной зимней обуви, ведь зимой наши суставы особенно уязвимы. По словам Галузинского, зима достаточно агрессивный период для суставов.

"Когда во время смены погоды падает или поднимается атмосферное давление — в суставах давление тоже меняется. Они становятся более скованными, что может вызвать дискомфорт или даже боль. Есть и другие угрозы. Достаточно переохладиться во время прогулки, чтобы в суставах произошло сгущение жидкости и возникли мышечные спазмы. Добавлю, что зимой люди меньше двигаются, а это также плохо влияет на здоровье суставов", — отмечает ортопед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нанести на обувь, чтобы она не скользила в гололедицу. Вам понадобятся всего два ингредиента.