"Ля Палисиада": вышел трейлер первого фильма о смертной казни в Украине (видео)

Чтобы передать колорит 90-х, авторы фильма погрузились в архивные материалы

Украинские киноманы уже могут посмотреть ряд интересных фильмов, а вскоре выйдет в прокат еще одна лента — иронический детектив "Ля Палисиада". Кстати, трейлер детектива уже можно посмотреть, чтобы иметь представление о сюжете и главных героях.

Телеграф информирует, что это первый фильм о смертной казни в Украине. В ленте показаны 90-е, а именно действие происходит за несколько месяцев до моратория на смертную казнь.

Два товарища, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство коллеги. Они соединены давней влюбленностью во вдову погибшего. В ленте возникают воспоминания, формирующие будущее, в котором будут жить их дети.

Режиссер фильма Филипп Сотниченко рассказал, что очень хотел передать ощущения 90-х, которые отразились на нескольких поколениях.

Трейлер к фильму

"Это фильм – воспоминание. В котором вы можете попытаться почувствовать историю развития личности разных персонажей ленты. Фильм может показаться сложным, но он прост и местами даже смешной", – подчеркнул режиссер.

Над фильмом работали пять лет. Чтобы передать атмосферу исторического времени, костюмы, декорации и характеры героев, авторы фильма тщательно изучали архивные материалы. Для съемок использовалась техника того времени, а одежду выискивали на секонд-хендах, в старых гардеробах и музеях МВД.

Кадр из фильма "Ля Полисиада"

В фильме снялись профессиональные актеры: Андрей Журба, Новруз Пашаев, Александр Пархоменко, Валерия Олейникова, Елена Мамчур, Александр Малеев, Степан Барабаш, Сергей Лузановский, Александр Мавриц, а также задействованы современные украинские художники Ярема Малащук и Сана Шахмурадова.

В январе 2023 года состоялась мировая премьера фильма на 52-м Роттердамском международном кинофестивале. Лента получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также "Ля Полисиаду" признали "Лучшим полнометражным фильмом" на престижных кинофестивалях в Вильнюсе и Турине.

Украинские киноманы смогут посмотреть фильм 11 января 2024 года, когда он будет в прокате.

Ранее "Телеграф" писал, какие фильмы будут интересны для подростков. Документальные ленты помогут подросткам ненавязчиво пополнить знания по биологии, физике, географии и другим дисциплинам.