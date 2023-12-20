Самая длинная ночь 2023: когда день солнцеворота, его особенности и традиции

В годы, предшествующие высокосному, зимнее солнцестояние происходит 22 декабря

Вы уже выбрали день, чтобы поставить елку, следуя советам эзотериков? Это хорошо, а теперь стоит дождаться момента, когда будет темнее всего, чтобы прислушаться к советам древних славян, погадать и помочь Солнцу победить тьму.

"Телеграф" рассказывает об уникальном астрономическом явлении, которое возникает в результате крутого наклона оси Земли относительно Солнца. В Северном полушарии именно с этого дня стартует астрономическая зима, а в Южном происходит день летнего солнцестояния.

Что означает день зимнего солнцестояния

Солнцеворот является другим названием зимнего солнцестояния. Солнце находится ближе всего к Земле в течение всего года. В предшествующие високосному годы зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. В этом году оно начнется в 05:27 по киевскому времени.

Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной. Когда Солнце дарит больше тепла, это считается окончательной победой света над тьмой, а лета над зимой. Солнце всегда считалось символом возрождения и ознаменовало начало новой жизни.

Наши предки придерживались такого мнения, что именно день зимнего солнцестояния является днем начала нового года. Ночью чтили Коляду.

Солнце всегда символизировало возрождение

Народные традиции

Люди пытались помочь Солнцу победить тьму. Они зажигали костер, катали по селу зажженные колеса, украшали дома елочными веточками и пекли каравай, символизировавший Солнце.

Обрядовый хлеб

Считалось, что в день зимнего солнцестояния духи усопших предков приходят на Землю. В этот день исполняли обрядовые песни, веселились, развлекались, чтобы привлечь богатство и добро.

Девушки в этот день гадали. Они вместе гадали о любви, будущем, браке и т.д. Это отличное время для новых свершений. А вот дискуссий и ссор следует избегать в этот период.

Что нельзя делать в этот день

Употреблять алкоголь и жирную пищу.

Устраивать шумные вечеринки и застолья.

Жадничать и отказывать в помощи.

Оставаться должником.

Злиться и нервничать.

Народные приметы

Если на деревьях иней, то на следующий год будет большой урожай.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю

День пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме.

Сильный снегопад – к продолжительной и снежной зиме.

Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы в декабре. В декабре 31 календарный день, рабочие из которых – 21 день, а 10 – выходные.